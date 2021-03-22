Симферополь, , 13:29 — REGNUM Водохранилища на территории Крыма могут пополниться, если в ближайшее время на полуострове выпадут осадки в пределах месячной нормы. Об этом сообщила пресс-служба Крымского федерального университета со ссылкой на доцента Агротехнологической академии КФУ климатолога Владимира Рябова.

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Учёный отметил, что в том случае, если в ближайшее время на полуострове выпадут осадки в пределах месячной нормы, можно ожидать частичного наполнения водохранилищ — Симферопольского и Партизанского. Небольшие осадки такого эффекта не дадут, а лишь будут способствовать увлажнению верхнего слоя почвы.

Как сообщало ИА REGNUM, по прогнозу Владимира Рябова, постепенное повышение среднесуточной температуры до +10…15 градусов в Крыму можно ожидать в начале апреля.

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