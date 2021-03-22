Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что система контроля качества вакцин в России является одной из лучших в мире.

«В РФ создана система по контролю качества вакцин на беспрецедентно высоком уровне, я думаю, что это одна из лучших систем контроля качества в мире», — сказал Мурашко журналистам.