22 Марта
 
14:13

Мурашко назвал беспрецедентно высоким уровень качества проверки вакцин

14:11

Путин проведёт совещание по наращиванию производства вакцин

14:07

Российская вакцина против коронавируса «ЭпиВакКорона». midural.ru

14:07

Кроме того, в России созданы еще две вакцины от COVID-19: «ЭпиВакКорона» — центром «Вектор» Роспотребнадзора и «КовиВак» — Центром имени Чумакова РАН.

14:06

Вакцина Спутник V. Дарья Драй © ИА REGNUM

14:05

Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название «Спутник V».

13:52

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что система контроля качества вакцин в России является одной из лучших в мире.

«В РФ создана система по контролю качества вакцин на беспрецедентно высоком уровне, я думаю, что это одна из лучших систем контроля качества в мире», — сказал Мурашко журналистам.

13:43

Президент России Владимир Путин. kremlin.ru

13:34

По словам Дмитрия Пескова, совещание пройдёт в открытом режиме.

13:34

От научных учреждений будут выступать директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинзбург, генеральный директор государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов и генеральный директор Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова Айдар Ишмухаметов.

13:33

Ожидаются также выступления председателя совета директоров «Фармстандарта» Виктора Хоритонина, гендиректора «Биокада» Дмитрия Морозова, председателя совета директоров «Р-Фарма» Алексея Репика.

13:32

С сообщениями выступят глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, который расскажет о наращивании производства, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, который расскажет о том, как идет вакцинация населения.

13:30

По словам Дмитрия Пескова, это будет «большое совещание, важное».