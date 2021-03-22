Кроме того, в России созданы еще две вакцины от COVID-19: «ЭпиВакКорона» — центром «Вектор» Роспотребнадзора и «КовиВак» — Центром имени Чумакова РАН.
Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название «Спутник V».
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что система контроля качества вакцин в России является одной из лучших в мире.
«В РФ создана система по контролю качества вакцин на беспрецедентно высоком уровне, я думаю, что это одна из лучших систем контроля качества в мире», — сказал Мурашко журналистам.
По словам Дмитрия Пескова, совещание пройдёт в открытом режиме.
От научных учреждений будут выступать директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинзбург, генеральный директор государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов и генеральный директор Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова Айдар Ишмухаметов.
Ожидаются также выступления председателя совета директоров «Фармстандарта» Виктора Хоритонина, гендиректора «Биокада» Дмитрия Морозова, председателя совета директоров «Р-Фарма» Алексея Репика.
С сообщениями выступят глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, который расскажет о наращивании производства, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, который расскажет о том, как идет вакцинация населения.
По словам Дмитрия Пескова, это будет «большое совещание, важное».