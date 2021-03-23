Президент России Владимир Путин в понедельник, 22 марта, проведёт совещание, посвященное вопросам наращивания производства вакцин от коронавируса. Совещание состоится в режиме видеосвязи, президент проведёт его из Ново-Огарево, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Все подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Российская вакцина против коронавируса. Иван Шилов ИА REGNUM

13:30 22.03.2021 По словам Дмитрия Пескова, это будет «большое совещание, важное».

13:32 22.03.2021 С сообщениями выступят глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, который расскажет о наращивании производства, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, который расскажет о том, как идет вакцинация населения.

13:33 22.03.2021 Ожидаются также выступления председателя совета директоров «Фармстандарта» Виктора Хоритонина, гендиректора «Биокада» Дмитрия Морозова, председателя совета директоров «Р-Фарма» Алексея Репика.

13:34 22.03.2021 От научных учреждений будут выступать директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинзбург, генеральный директор государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов и генеральный директор Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова Айдар Ишмухаметов.

13:34 22.03.2021 По словам Дмитрия Пескова, совещание пройдёт в открытом режиме.

13:43 22.03.2021 Президент России Владимир Путин. kremlin.ru

13:52 22.03.2021 Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что система контроля качества вакцин в России является одной из лучших в мире. «В РФ создана система по контролю качества вакцин на беспрецедентно высоком уровне, я думаю, что это одна из лучших систем контроля качества в мире», — сказал Мурашко журналистам.

14:05 22.03.2021 Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название «Спутник V».

14:06 22.03.2021 Вакцина «Спутник V». Дарья Драй © ИА REGNUM

14:07 22.03.2021 Российская вакцина против коронавируса «ЭпиВакКорона». midural.ru

14:07 22.03.2021 Кроме того, в России созданы еще две вакцины от COVID-19: «ЭпиВакКорона» — центром «Вектор» Роспотребнадзора и «КовиВак» — Центром имени Чумакова РАН.

14:11 22.03.2021 Читайте также: Путин проведёт совещание по наращиванию производства вакцин

14:13 22.03.2021 Читайте также: Мурашко назвал беспрецедентно высоким уровень качества проверки вакцин

14:16 22.03.2021 В целом ряде регионов России запасы вакцины от коронавируса подходят к концу или полностью исчерпаны. В некоторых областях снижены темпы вакцинации, в других она приостановлена, в ряде регионов — многотысячные очереди на прививку. Читайте также: В регионах России заканчивается вакцина от коронавируса

14:17 22.03.2021 Вакцинация против коронавируса. Николай Хижняк © ИА REGNUM

14:18 22.03.2021 «Спутник V» — первая в мире зарегистрированная вакцина на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. Вакцина «Спутник V» уже зарегистрирована более чем в 50 странах. В проводимом в России пострегистрационном клиническом исследовании «Спутник V» участвуют более 31 тысячи добровольцев. Клинические испытания третьей фазы «Спутник V» проводятся в ОАЭ, Индии, Венесуэле и Беларуси.

14:19 22.03.2021 «Спутник V» — одна из трех вакцин в мире, эффективность которых превышает 90%. Эффективность вакцины на уровне 91,6% рассчитана на основе данных по 19 866 добровольцам, получившим и первую, и вторую инъекцию вакцины «Спутник V» или плацебо — на заключительном контрольном этапе зафиксировано 78 подтвержденных случаев COVID-19.

14:20 22.03.2021 Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) совместно с партнерами и производителями последовательно наращивают объемы производства вакцины. Стоимость одной дозы вакцины «Спутник V» для иностранных рынков составит менее 10 долларов («Спутник V» — это вакцина, предусматривающая инъекцию двух доз). Вакцину можно хранить при температуре от +2 до +8 градусов по Цельсию, что позволяет легко доставлять ее по всему миру, включая труднодоступные регионы. Вакцину для поставок на мировой рынок будут производить международные партнеры РФПИ в Индии, Бразилии, Китае, Южной Корее и других странах.

14:20 22.03.2021 Вакцина названа в честь первого советского космического спутника. Запуск «Спутника-1» в 1957 году дал новый импульс космическим исследованиям во всем мире, создав так называемый «момент Спутника» для мирового сообщества.

14:26 22.03.2021 20 февраля 2021 г. в России зарегистрирована третья вакцина против COVID-19 отечественной разработки — препарат «КовиВак», созданный Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова.

14:27 22.03.2021 Центр имени М. П. Чумакова РАН намерен завершить контроль качества первой серии вакцины от коронавирусной инфекции КовиВак во второй половине марта. Ковивак — инактивированная цельновирионная вакцина от коронавируса.

14:31 22.03.2021 «В предыдущие годы мы создали систему ввода в гражданский оборот вакцин с посерийным контролем, поэтому каждая выпускаемая сегодня ампула проходит очень жесткий многоступенчатый контроль, включая лаборатории, которые имеют аккредитацию по контролю качества как Всемирной организации здравоохранения, так и ряда зарубежных стран, поэтому уровень контроля и уровень качества вакцин беспрецедентен», — сказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на комитете Госдумы по охране здоровья 16 марта.

14:31 22.03.2021 Министр здравоохранения Михаил Мурашко. duma.gov.ru

14:53 22.03.2021 Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) и компания Virchow Biotech Private Limited (входит в группу Virchow Group), один из ведущих производителей вакцин и фармацевтических препаратов в Индии, объявляют о соглашении для производства в стране ежегодно до 200 млн доз первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса «Спутник V», сообщает РФПИ 22 марта. Завершение технологического трансфера планируется во 2 квартале 2021 года, после чего будет развернуто полномасштабное производство вакцины «Спутник V». Выпуск препарата на мощностях Virchow Biotech обеспечит глобальные поставки «Спутник V» международным партнерам РФПИ.

14:54 22.03.2021 По данным на 22 марта, вакцина «Спутник V» зарегистрирована в 54 странах по всему миру с общим населением свыше 1,4 млрд человек.

15:08 22.03.2021 В Пензенскую область поступила очередная партия вакцины от COVID-19 в количестве 2,4 тыс. доз. По данным регионального минздрава на 22 марта, первую дозу антиковидного препарата получили более 41,5 тыс. человек, полностью завершили вакцинацию 31 258 жителей региона. Читайте подробнее: В Пензенскую область поступила партия антиковидной вакцины

15:09 22.03.2021 В Архангельской области прививку от коронавируса сделали 39 тысяч человек, из них 25,9 тысячи завершили полный цикл вакцинации. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона. Читайте также: В Архангельской области вакцинацию от COVID-19 завершили 26 тысяч человек

15:22 22.03.2021 Мощности для производства 700 млн доз вакцины от COVID-19 «Спутник V» зарезервированы в 10 государствах мира, сообщили 22 марта в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

15:37 22.03.2021 Россия в настоящее время обладает тремя вакцинами от коронавируса, сообщил президент России Владимир Путин, открывая телемост с разработчиками и производителями вакцин от COVID-19.

15:42 22.03.2021 Россия на текущий момент является одно из ведущих стран в борьбе с коронавирусом. Об этом 22 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании с разработчиками и производителями вакцин от COVID-19. Читайте также: Путин: российские вакцины — это плод труда тысяч людей

15:42 22.03.2021 География использования российской вакцины Sputnik V активно растет, отметил на совещании президент России Владимир Путин. «Даже несмотря на умышленную дискредитацию нашей вакцины, различные информационные вбросы, откровенные небылицы, интерес к вакцине проявляют всё больше государств по всему миру», — заявил президент РФ.

15:46 22.03.2021 Прививки от коронавируса в России показали высокую эффективность и безопасность отечественных вакцин. Об этом 22 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании с разработчиками и производителями вакцин от COVID-19. Читайте также: Путин уверен в безопасности и надёжности российских вакцин от коронавируса

15:51 22.03.2021 Российские вакцины от коронавируса показывают самую высокую эффективность на фоне аналогов. Об этом 22 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании с разработчиками и производителями вакцин от COVID-19. Читайте подробнее: Попытка дискредитации российской вакцины не помешала её успеху — Путин

15:54 22.03.2021 В настоящее время 55 стран мира заключили с Россией контракты на производство российской вакцины от коронавируса на своей территории. Об этом 22 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании с разработчиками и производителями вакцин от COVID-19. Подробности в материале: Путин назвал объёмы производства российской вакцины за рубежом

15:57 22.03.2021 Процесс вакцинации президента РФ Владимира Путина не будет публичным процессом. Об этом РИА Новости заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, российский лидер привьётся одной из трёх зарегистрированных российских вакцин, поскольку все они «хорошие и надёжные». Подробности в материале: Песков заявил о непубличности процедуры вакцинации Путина

15:58 22.03.2021 Челябинская область получила ещё 7 тыс. доз вакцины от COVID-19. Об этом сообщает региональный минздрав. Препарат уже начали развозить по медицинским учреждениям. А в течение десяти дней в регионе ожидают ещё 64 тыс. доз. Подробности в материале: В Челябинскую область поступило ещё 7 тыс. доз вакцины от коронавируса

16:04 22.03.2021 Мексика и Аргентина не обнаружили побочных эффектов от применения российской вакцины от коронавируса. Об этом 22 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании с разработчиками и производителями вакцин от Covid-19. Подробности в материале: Путин: независимая экспертиза по применению российских вакцин получена

16:07 22.03.2021 В одном из торговых центров Челябинска за день от COVID-19 привились 195 человек. Об этом сообщает минздрав области. Вакцинация проходила с 10:00 до 16:00 по местному времени 20 марта. Возле дверей люди собрались ещё до начала. Прививки гражданам сделали медики областной больницы №2. Помощь им оказывали волонтёры. Подробности в материале: В торговом центре Челябинска от COVID-19 привились почти 200 человек

16:15 22.03.2021 Европейский союз не нуждается в российской вакцине от коронавирусной инфекции «Спутник V», однако двери ЕС для закупки препарата, разработанного центром имени Гамалеи, не закрыты. Об этом 22 марта на пресс-конференции в Брюсселе заявил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

16:19 22.03.2021 Россия никому не навязывает свои вакцины от коронавируса. Об этом 22 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании с разработчиками и производителями вакцин от COVID-19. Подробности в материале: Путин возмутился заявлениями о российской вакцине в Евросоюзе

16:22 22.03.2021 Президент России Владимир Путин применит вакцину от коронавируса 23 марта. Об этом 22 марта он заявил на совещании с разработчиками и производителями вакцин от COVID-19. Читайте подробнее: Путин решил вакцинироваться от коронавируса

16:26 22.03.2021 Россия никогда не политизировала вопрос предоставления и разработки вакцин от коронавируса. Об этом 22 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании с разработчиками и производителями вакцин от COVID-19. Читайте также: Путин прокомментировал «политизацию» вопроса вакцинации в России

16:44 22.03.2021 Работа российских учёных в высшей степени востребована, и они доказали свой профессионализм, создав вакцину от коронавируса. Об этом 22 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании с разработчиками и производителями вакцин от COVID-19. Подробности в материале: Путин поблагодарил разработчиков «Спутник V» за вакцину

16:44 22.03.2021 Коронавирусная инфекция в России перешла в число управляемых инфекций, благодаря внедрению российской вакцины Sputnik V, отметил в ходе совещания глава Минздрава России Михаил Мурашко.

17:08 22.03.2021 Вакцинация граждан России остаётся приоритетом для российских властей. Об этом 22 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании с разработчиками и производителями вакцин от COVID-19. Об этом: Путин: вакцинация граждан России — задача номер один

17:18 22.03.2021 Украинские эксперты считают, что заявление премьер-министра страны Дениса Шмыгаля о том, что Украина не будет покупать вакцину в России и не станет производить её самостоятельно объясняется тем, что этот план противоречит интересам западных производителей вакцин от коронавируса. Соответствующие мнения сегодня, 22 марта, выразили политические эксперты Михаил Чаплыга и Александр Фомин.

17:47 22.03.2021 Президент России Владимир Путин на встрече с разработчиками и производителями вакцин против COVID-19. Цитата из видео. kremlin.ru

17:47 22.03.2021 Слова благодарности высказал президент России Владимир Путин, обращаясь к разработчикам российских вакцин от коронавируса — всем учёным, кто участвует в этой работе. Его обращение прозвучало на совещании по вакцинации. Подробности в материале: Путин создателям российских вакцин от COVID-19: спасибо от всей России

17:59 22.03.2021 Президент России Владимир Путин не планирует брать выходной в день вакцинации от коронавируса. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Читайте подробнее: Путин будет работать в день вакцинации от COVID-19

17:59 22.03.2021 Около 30 млн доз вакцины от коронавируса «Спутник V» должно поступить в российские регионы в апреле-мае, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Об этом: Минздрав: 30 млн доз вакцины «Спутник V» поступит в регионы до конца весны

18:06 22.03.2021 В Саратовской области с начала вакцинации до 22 марта прививку от коронавируса сделали 91 060 человек. Из этого числа оба компонента вакцины получили 61 559 человек, полностью завершив процесс вакцинации. Подробности в материале: Прививку от коронавируса сделали более 91 тыс. жителей Саратовской области

18:13 22.03.2021 В Удмуртии по состоянию на 22 марта прививку от коронавируса сделал 41 791 человек, в том числе 20 668 человек в возрасте старше 60 лет. Второй компонент препарата получил 26 641 житель республики, полностью завершив курс вакцинации. Об этом: В Удмуртии почти 42 тыс. человек сделали прививку от коронавируса

18:41 22.03.2021 На склад Ленинградского областного госпредприятия «Ленфарм» поступила очередная партия вакцины против коронавирусной инфекции объемом в 4400 доз. До 20 апреля регион получит 16 200 комплектов «Спутника V». Об этом 22 марта сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению Ленобласти. Напомним, на утро 22 марта в регионе оставалось менее тысячи комплектов вакцины, в связи с чем вакцинация резко затормозилась. Всего в Ленинградской области первый компонент препарата получили 61 572 жителя региона, а полностью привиты уже 37 288 человек. «Вакцинация ведется в 75 прививочных пунктах во всех районах области, из них 30 — мобильные бригады», — указали в региональном комздраве.

18:53 22.03.2021 Коллективный иммунитет к SARS-CoV-2 среди населения России может сформироваться до конца лета 2021 года, или даже раньше — в случае ускорения темпов производства и применения вакцин, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Читайте подробнее: Голикова оценила сроки появления коллективного иммунитета к COVID-19

19:48 22.03.2021 Владимир Путин в ходе совещания о наращивании производства вакцин и ходе вакцинации. kremlin.ru

21:45 22.03.2021 Во всём мире по состоянию на 19 марта было введено в гражданский оборот 397 950 709 доз различных вакцин от коронавирусной инфекции. Такие данные приводит 22 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

21:51 22.03.2021 Заявление президента России Владимира Путина о том, что 23 марта 2021 года он сделает прививку от коронавируса, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили свою точку зрения 22 марта в социальной сети Facebook. Читайте подробнее: Зачем Путин делает прививку от коронавируса

22:42 22.03.2021 Вакцина от коронавируса. Дарья Драй © ИА REGNUM

06:08 В Пермь доставлена еще одна партия двухкомпонентной вакцины от новой коронавирусной инфекции. Регион получил 5700 комплектов препарата, сообщает краевой минздрав. Всего за время массовой вакцинации на территорию Пермского края поступило 76 362 комплекта вакцины. Помимо этого, ранее в Пермский клинический центр Федерального медико-биологического агентства России (ФГБУЗ «ПКЦ ФМБА») было поставлено вакцины на 1200 человек. Об этом: В Пермь поступила новая партия вакцины от COVID-19

08:08 В Забайкалье сегодня, 23 марта, поступила партия вакцины Гам-КОВИД-Вак («Спутник V»). Как сообщает телеграм-канал губернатора региона Александра Осипова, в край прислали пока только 1600 доз инъекции, но уже к концу марта ожидается крупная поставка вакцины. Читайте подробнее: Забайкалье ожидает поступления крупной партии вакцины от COVID-19

08:22 Напомним, президент России Владимир Путин 23 марта сделает прививку от коронавируса. Глава государства не будет брать отгул. Сама процедура будет непубличной, никаких кадров Кремль распространять не будет. Прививаться Путин будет одной из трех российских вакцин, какой именно — держится в секрете. Первой в России была зарегистрирована вакцина «Спутник V» (11 августа), затем «ЭпиВакКорона» (14 октября) и «КовиВак» (20 февраля).

08:23 Российский президент Владимир Путин 23 марта сделает прививку от коронавируса одной из трёх отечественных вакцин. Об этом он заявил накануне в ходе совещания о наращивании производства вакцин и ходе вакцинации, сообщает пресс-служба Кремля. Это будет абсолютно надёжный и безопасный препарат, следует из слов главы государства. Читайте также: Путин 23 марта сделает прививку «надёжной и безопасной» вакциной

08:44 В Алтайском крае от COVID-19 привили менее 400 человек за сутки. В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов человек, на утро 23 марта от коронавируса прививаются 77 792 пациентов (+379 человека за сутки). Как сообщает оперативный штаб региона, 25 088 человек получили первую прививку и 52 704 человека полностью привиты (получили две прививки). Всего регион получил пока 85 242 комплекта (компонент I + компонент II) комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-COV-2 «Гам-Ковид-Вак» (за последние сутки данные не изменились).

08:45 Вакцина Спутник V. Дарья Драй © ИА REGNUM.

10:02 В Республике Алтай с начала прививочной кампании от коронавируса вакцинировались 8968 местных жителей. Всего сюда было доставлено около 9,3 тыс. доз препарата «Спутник V». Таким образом, к настоящему времени в республике использовали 96,4% поступившей вакцины. Подробности в материале: На Алтае использовали более 96% поступившей в республику вакцины

13:10 Путин пока не привился от коронавируса, но сделает это до конца дня. Об этом заявил Песков. Процесс вакцинации не будет запечатлен на фото или видео.

13:10 Песков — о том, почему Путин не будет вакцинироваться на камеру: «Президент достаточно значительную часть своего рабочего времени посвящает мероприятиям, беседам, совещаниям, связанным с вакцинацией, производством вакцины и так далее и тому подобное. Поэтому президент для пропаганды вакцины делает очень много и так. Что касается вакцинации под камеры, он никогда не был сторонником, ему это не нравится».

13:25 Выступление сотрудника НИЦЭМ им. Н. Ф. Дениса Логунова на встрече Владимира Путина с разработчиками и производителями вакцин против COVID-19. Цитата из видео. kremlin.ru.

15:34 Выступление Дмитрия Морозова на встрече Владимира Путина с разработчиками и производителями вакцин. Цитата из видео. kremlin.ru

16:52 Вакцина Спутник V в Иране. (сс) Maryam Kamyab. Mehr News Agency

18:06 Всего в России произведено более 10 000 000 доз вакцины Sputnik. Более десяти площадок в Индии, Китае, Бразилии и Южной Корее изготавливают вакцину для поставок вне России.