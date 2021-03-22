Уфа, , 13:29 — REGNUM Ухудшение погодных условий ожидается в Башкирии. Об этом 22 августа сообщает пресс-служба Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Сообщается, что ночью 23 марта в республике ожидается мокрый снег, на дорогах гололедица. Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Столбик термометра ночью может опуститься до — 15 °C, а днем может потеплеть до +8°С.

24 марта в регионе ожидается также мокрый снег и дождь. Ночью может похолодать до — 12 °C, а днем столбик термометра может подняться до отметки +10°С.