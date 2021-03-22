Таллин, , 13:27 — REGNUM В 2020 году эстонская экономика потеряла почти 1,6 миллиард евро из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщил эксперт Центра мониторинга развития Эстонии Уку Варблане, добавив, что потери выразились также в 21 миллионе не выполненных трудовых часов.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: беспрецедентные потери от COVID-19 — трансляция»

По подсчетам специалистов центра, ВВП Эстонии потерял в прошлом году 2,9% своего объёма.

«Воздействие на экономику оказалось заметно слабее, чем опасались в первой фазе кризиса», — добавил Варблане. Расчеты основаны на ценах 2019 года.

Он добавил, что в конце 2020 года было зарегистрировано 53 794 безработных, что составило более 7% от общего числа людей трудоспособного возраста. Реальная безработица превысила прогнозы начала 2020 года на 10 300 человек, что примерно равно количеству жителей города Пайде.

По мнению Варблане, последствия эпидемии, учитывая ее стремительное развитие в Эстонии в начале 2021 года, скажутся негативным образом и на результатах нынешнего года.