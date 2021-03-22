Москва, , 13:26 — REGNUM Реакция рынка на корректировку ключевой ставки Центробанком РФ 19 марта до 4,5% с 4,25% была относительно спокойной. Лишь в первый час после объявления наблюдались колебания курса рубля, дешевевшего в моменте чуть больше, чем на 1%, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

«На текущий момент валюты развивающихся рынков остро реагируют на увольнение президентом Турции Реджепом Эрдоганом главы местного ЦБ.

Лира падала на 20% относительно доллара, потянув за собой все валюты развивающихся стран, к которым относится и рубль, на пике доходивший до 74,80 рубля за доллар и 89 рублей за евро. Коридор движения российской валюты на сегодняшний день видится в районе 74−75 рублей за доллар и 88−89 рублей за евро, если не произойдет никаких макроэкономических или политических событий, способных повлиять на валюты», — заявил эксперт.

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