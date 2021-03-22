Москва, , 13:25 — REGNUM Предложение президента РФ Владимира Путина о проведении разговора с главой Белого дома Джозефом Байденом не нашло отклика у Вашингтона. Об этом 22 марта заявили в Министерстве иностранных дел РФ.

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«С сожалением констатируем, что американская сторона не поддержала президента РФ Владимира Путина о проведении разговора с президентом США Джо Байденом 19 или 22 марта в формате видеоконференции в открытом режиме для обсуждения накопившихся двусторонних проблем, а также тематики стратегической стабильности», — говорится в официальном заявлении российского внешнеполитического ведомства.

В МИД уверены, что США упустили «ещё одну возможность для поиска выхода из образовавшегося по вине Вашингтона тупика в российско-американских отношениях».

«Ответственность за это целиком на США», — подчеркнули в министерстве.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джозеф Байден вновь обвинил Россию во вмешательстве в американские выборы, а также назвал российского лидера Владимира Путина «убийцей». После этого глава Российского государства предложил своему американскому коллеге провести открытый разговор в прямом эфире 19 марта или 22 марта и поручит российскому МИД проработать вопрос его организации.

Песков также подчеркнул, что в Кремле расценят как отказ от общения отсутствие внятного ответа со стороны Вашинтона на предложенный Путиным открытый диалог.

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