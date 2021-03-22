Киев, 22 марта 2021, 13:33 — REGNUM Верховная рада Украины соберётся на внеочередное заседание, чтобы дать оценку акции радикалов, которая прошла у офиса президента Украины. Об этом написал депутат от фракции «Голос» Ярослав Железняк в своём телеграм-канале.
Как сообщило издание Strana.ua, украинский парламент может принять документ, осуждающий погром, устроенный националистами.
По данным журналистом, автором документа является лава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.
Напомним, ранее толпа радикалов исписала краской фасад офиса президента Украины, повреждены двери, в здании выбиты стёкла. В данный момент работы по ликвидации последствий погрома по каким-то причинам не ведутся.
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