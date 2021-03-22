Киев, , 13:33 — REGNUM Верховная рада Украины соберётся на внеочередное заседание, чтобы дать оценку акции радикалов, которая прошла у офиса президента Украины. Об этом написал депутат от фракции «Голос» Ярослав Железняк в своём телеграм-канале.

«Учитывая, что на сайте Рады висит официальное сообщение, что спикер улетел с рабочим визитом, то пока говорят о четверге, 25 марта», — добавил он.

Как сообщило издание Strana.ua, украинский парламент может принять документ, осуждающий погром, устроенный националистами.

«Управлению госохраны и ГБР (государственного бюро расследований —) поручено установить участников и организаторов погромов, привлечь их к ответственности и заставить возместить ущерб», — сказано в сообщении.

По данным журналистом, автором документа является лава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Напомним, ранее толпа радикалов исписала краской фасад офиса президента Украины, повреждены двери, в здании выбиты стёкла. В данный момент работы по ликвидации последствий погрома по каким-то причинам не ведутся.

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