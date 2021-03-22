Новосибирск, , 13:22 — REGNUM В Новосибирской области за минувшую неделю пожарные ликвидировали 82 пожара. Большинство из них — в жилье. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС РФ.

В ведомстве уточнили, что в четырёх случаях предположительно из-за неосторожного обращения с огнём при курении, погибли шесть человек.

Так, ночью 21 марта в результатепожара в частном жилом доме села Шарчино в Сузунском районе погибли три человека. В этот же день в одноэтажном жилом доме на шесть хозяев в Купино в ходе разбора завалов после тушения возгорания был обнаружен мужчина 1961 г.р. без признаков жизни. Ночью 17 марта произошёл пожар в квартире девятиэтажного многоквартирного жилого дома в Ленинском районе Новосибирска. Погиб мужчина 1957 г.р. Еще один трагический пожар произошел 16 марта в многоквартирном жилом доме в Куйбышеве — в результате неосторожного обращения с огнём при курении погибла женщина 1975 г.р.

Всего с начала 2021 года на территории региона зарегистрировано 76 пожаров, происшедших в результате неосторожного обращения с огнём при курении. Это более чем в два раза превышает показатели 2020 года (34 случая).