Анкара, , 13:22 — REGNUM Турецкий медик, депутат Национального собрания Турции Реджеп Шекер спас казахстанского младенца во время перелета из Бишкека в Стамбул, сообщает агентство Anadolu.

Врач сказал, что бортпроводник принесла бездыханного ребенка с остановившимся сердцем. Шекер сделал искусственное дыхание и массаж сердца, что спасло жизнь ребенка.

Самолет совершил экстренную посадку в Анкаре, где младенца госпитализировали. Двух близняшек из Бишкека в Стамбул сопровождала мать — гражданка Казахстана. Отмечается, что у ребенка произошел сердечный приступ.

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