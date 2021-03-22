Симферополь, , 13:20 — REGNUM Настоящая весна придёт на территорию Крыма в начале апреля — тогда среднесуточная температура воздуха достигнет десяти градусов тепла. Прогноз дал доцент Агротехнологической академии Крымского федерального университета, климатолога Владимир Рябов.

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«По средним многолетним климатическим данным весна у нас уже началась, поскольку среднесуточная температура воздуха стала положительной. В ближайшее время она будет колебаться днём от +5 до +10 градусов, а ночью — от +2 до +3. И так будет примерно до конца марта. А вот в апреле можно ждать настоящего потепления с постепенным повышением среднесуточной температуры от +10 до +15 градусов», — цитирует Рябова пресс-служба Крымского федерального университета.

По-настоящему летняя погода, по прогнозу ученого, в Крыму установится в первой декаде мая — тогда среднесуточная температура поднимется выше +15 градусов.

Как сообщало ИА REGNUM, 22−23 марта в Симферополе днём ожидается около +8 градусов, а ночью температура может опуститься ниже нулевой отметки. Потепление до +11 градусов днём ожидается к концу недели — 28 марта.