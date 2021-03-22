Стокгольм, , 15:37 — REGNUM Представители «Центристов» в Стокгольме выдвинули несколько предложений по урегулированию вопросов «школьной сегрегации» в Швеции. Об этом сообщила газета Expressen.

В частности, в статье на страницах газеты такие представитель «Центристов», как Мартин Адал, Карин Эрнлунд, Клас Ниберг, Река Толнаи и Эрик Джонссон, предложили запретить ввести процедуру подачи заявления на получение места в школе, которая будет начинаться за год до поступления ребенка в образовательное учреждение.

Они также хотят, чтобы все школы в пределах одного муниципалитета имели общий порядок приема и чтобы все семьи принимали выбор, ранжируя при этом школы, в которые они хотят попасть.

«Выбор поступить в ту или иную школу остается, но, развивая его, мы можем создать условия для появления такой школы, которая даст большему количеству людей возможность выбрать то, что им подходит», — заключили авторы статьи.

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