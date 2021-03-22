Бристоль, Великобритания, , 13:28 — REGNUM Во время беспорядков в Бристоле были травмированы 20 сотрудников полиции. Об этом 22 марта рассказал начальник городской полиции Энди Марш в интервью телеканалу Sky News.

Как отметил Марш, у одного из правоохранителей диагностированы переломы и еще один направлен на госпитализацию с подозрением на пневмоторакс.

«Люди совершали нападения на сотрудников полиции, поджигали служебные автомобили, выбивали стекла. Они пришли с тем, чтобы вступить в драку с полицией. Мы сделали все возможное, чтобы успокоить ситуацию, разогнать толпу и заставить их разойтись. Однако, к сожалению, акция протеста переросла в акты насилия», — сказал начальник полиции Бристоля.

Также он указал, что в настоящее время семь человек уже задержаны по следам данных беспорядков.

Отметим, 21 марта 3 тыс. человек приняли участие в мирной демонстрации в Бристоле против законопроекта, в том числе расширяющего права полицейских при разгоне уличных акций. Затем, после наступления ночи, около 500 участников протестной акции направились к одному из городских полицейских участков и стали нападать на правоохранителей.