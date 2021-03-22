Стокгольм, , 14:33 — REGNUM Как показывает крупное исследование статистических данных, подготовленное журналистами Dagens Nyheter, в Швеции иностранцы и лица с низким доходом подвергаются большему риску смерти от COVID-19, чем остальные группы населения.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: беспрецедентные потери от COVID-19 — трансляция»

Расследование журналистов основано на данных Статистического управления Швеции и Государственного управления социальной защиты населения.

На сегодняшний день в Швеции от COVID-19 умерли 13 262 человека. Самый большой фактор риска смерти от COVID-19 — возраст.

Исследование журналистов Dagens Nyheter показывает, что иностранцы и лица с низкими доходами имеют больший риск смерти от COVID-19.

Так, согласно оценкам журналистов, основанных на официальных статистических данных, для людей в возрасте от 50 до 64 лет уровень смертности от COVID-19 на 280% выше среди тех, кто зарабатывает менее 10 000 шведских крон в месяц, чем среди тех, кто зарабатывает 30 000−40 000 шведских крон в месяц.

Читайте развитие сюжета: Швеция не возобновит применение вакцины AstraZeneca в ближайшие дни