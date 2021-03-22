Кизлярский район, Дагестан, , 13:18 — REGNUM В Дагестане установили причину гибели краснокнижных пеликанов в Кизлярском районе. Ученые выяснили, что порывами сильного ветра птиц занесло на высоковольтные линии электропередачи (ЛЭП), из-за чего они и погибли.

Об этом сообщил директор Института экологии и устойчивого развития Дагестанского госуниверситета (ДГУ) Алимурад Гаджиев. Среди версий гибели кудрявых пеликанов, занесенных в Красную книгу России, были и другие, в том числе отравление и заболевание.

«Но выезд и осмотр подтвердил гибель из-за трагического стечения обстоятельств. Большинство обнаруженных мертвых пеликанов были непосредственно под ЛЭП, они из-за сильного ветра столкнулись с высоковольтными проводами», — цитирует Гаджиева ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, на предыдущей неделе в десяти километрах от посёлка Красный Рыбак в Кизлярском районе Дагестана было обнаружено около 40 мертвых птиц. По данному факту была организована проверка Следственным комитетом и прокуратурой.

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