Осло, , 13:46 — REGNUM Местные власти Осло намерены пойти на беспрецедентные меры по борьбе с пандемией коронавируса в столичном муниципалитете Норвегии. Предлагается тестировать на наличие коронавирусной инфекции всех учителей и учащихся. Об этом сообщила газета Dagens Nyheter.

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Предполагается, что массовое тестирование учеников будет проходит в разное время с аналогичной процедурой для учителей по понятным причинам. В муниципалитете объяснили, что путем взятия проб у такого большого количества людей, власти пытаются сохранить школы в Осло открытыми как можно дольше.

Кроме того, администрация Осло намерена регулярно проверять непривитых медицинских работников и строителей — в общей сложности до 230 000 человек в неделю.

Чтобы так называемое массовое обследование стало возможным, правительству Норвегии необходимо изменить правила. Сегодня медицинские работники обязаны проводить тесты, — что практически невозможно в таких масштабных тестах, отмечают журналисты.