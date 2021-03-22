Химки, Московская область, , 13:19 — REGNUM Четвертый подъезд пострадавшего от взрыва газа многоквартирного дома в Химках пока остается непригодным для проживания. Об этом 22 марта заявил заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин на заседании регионального правительства.

«Мы планируем полностью завершить работы за пять месяцев, но все будет зависеть от разбора фасада, так как его придется разбирать в ручном режиме», — заявил Хромушин.

По его словам, из-за взрыва частично пострадал и третий подъезд. Из-за этого придется восстанавливать фасад на половине всего здания. При этом в четвертый подъезд жильцов заселять не планируется. Чиновник уточнил, что взрывная волна прошла по шахте лифта и по вентиляционной шахте до первого этажа, что сделало подъезд непригодным для проживания.

«Я принял решение, что мы четвертый подъезд заселять вообще не будем. Людям там жить с первого по пятый этаж также невозможно», — подчеркнул заместитель председателя регионального правительства.

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