Стокгольм, , 13:56 — REGNUM Как «Либералы» должны относиться к возможному бюджетному сотрудничеству со «Шведскими демократами»? На этот вопрос постаралась ответить лидер партии Нямко Сабуни, которая 21 марта опубликовала открытое письмо к своим однопартийцам. О том, что написала политик рассказали журналисты газеты Dagens Nyheter.

«Либералы» направят свои силы на приход к власти в Швеции новое правое правительство после выборов в Риксдаг в следующем году. Чтобы это стало возможным, нужно быть готовым разговаривать или в какой-то мере сотрудничать со всеми парламентскими партиями. Так можно вкратце описать линию, за которой стоит большинство в партруководстве «Либералов», перед проведением 28 марта заседания партийного совета, который должен утвердить проведение данной политики или отвергнуть ее.

Однако этот вопрос вызвал разногласия среди «Либералов», и в центре конфликта находятся отношения со «Шведскими демократами».

В воскресном письме к членам Сабуни пытается «прояснить» свою позицию по этому вопросу, пишут журналисты.

«Бюджет должен быть составлен с участием правых партий, составляющих основу правительственной коалиции, и тип бюджетного сотрудничества, который мы имеем сегодня в рамках Январского соглашения, не имеет отношения ни к Шведским демократам, ни к Левой партии. Вместо этого нам также необходимо будет честно формировать экономическую политику в соответствии с волей большинства, преобладающего в парламенте», — говорится в письме.