Тюмень, , 13:15 — REGNUM В Тюменской области завершено расследование тяжелого несчастного случая, в результате которого начальник отряда АО «Производственно-геологическое объединение «Тюменьгеология» получил ожоги и переломы. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Уральского управления Ростехнадзора.

Инцидент случился 2 января 2021 года. В ходе расследования комиссией выявлены технические причины аварии — это эксплуатация неисправных машин, механизмов, оборудования в отсутствии дистанционного розжига, непрерывного дистанционного контроля пламени, а также в неудовлетворительное техническое состояние факельной системы, что привело к разрушению ее частей и элементов. Также причиной аварии стала неудовлетворительная организация производства работ по техническому обслуживанию и ремонту факельных систем.

По факту в отношении предприятия и трёх должностных лиц АО «ПГО «Тюменьгеология» возбуждено административное производство по ч. 3 статьи 9.1 КоАП РФ («Нарушение требований промышленной безопасности»).