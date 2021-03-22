Ростов-на-Дону, , 13:14 — REGNUM Ростовская область получила очередную партию вакцины от COVID-19, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 22 марта.

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«9,1 тысячи доз вакцины распределены между муниципальными образованиями в зависимости от потребности. В настоящее время лечебные учреждения получают её на уполномоченном складе», — уточнили в региональном минздраве.

За весь период Ростовская область получила более 118 тыс. доз вакцины.

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