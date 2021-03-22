Стокгольм, , 13:16 — REGNUM То, что мы сейчас наблюдаем в Швеции, может являться предсмертной агонией «Либералов». Независимо от того, какое решение примет правительственный совет по вопросу о формировании следующего правительства, трудно понять, как можно объединить глубоко расколотую партию. Если «Либералам» не удастся положить конец внутреннему конфликту, то есть все основания предполагать, что партия покинет «Риксдаг» после следующих выборов 2022 года. Об этом в своей авторской статье написал политический обозреватель телеканала SVT Матс Кнутсон.

«Как уже было сказано, но мы повторим еще раз: Либералы — партия с ярко выраженным стремлением выстрелить себе в ногу. На этот раз тоже. Теперь разрушить партию грозят не внешние факторы, а внутренний раскол. И именно действия партии привели к сегодняшней ситуации. Во-первых, большинство проголосовало за «Январское соглашение», то есть сотрудничество с Социал-демократами. Затем, несколько месяцев спустя, та же партия избрала лидера партии, который резко критиковал это же самое сотрудничество. Внутри партии в последнее время, похоже, тоже обострились противоречия. Ужасные цифры рейтинга после опросов не привело к тому, что партийные группы отложили внутреннюю вражду. Напротив, атаки становятся все более непримиримыми», — написал Кнутсон.

Отметим, что 28 марта «Либералы» проведут голосование по возможности партии поддержать формирование правого правительства во главе с «Умеренными», которые в свою очередь могут опираться на поддержку «Шведских демократов», считающихся непозволительно радикальной партией для шведской политики.