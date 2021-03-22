Оренбург, , 13:12 — REGNUM В Оренбургской области выявлено 82 новых заражения коронавирусом. Среди носителей коронавируса 12 детей, сообщает 22 марта оперштаб по борьбе с COVID-19.

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В регионе отмечен незначительный рост заболеваемости. Для сравнения, на 19 марта за сутки выявлено 76 случаев заражения, в выходные (20 и 21 марта) по 80 случаев.

На сегодняшний день в больницах пребывают 563 человека с диагнозом COVID-19, из них 180 пациентов находятся в тяжелом состоянии. Подключены к аппаратам ИВЛ 29 человек, еще 462 пациента получают кислородную поддержку.

С начала пандемии выздоровели 36 142 пациента. Жертвами заболевания стали 705 оренбуржцев, в том числе трое — за последние сутки.

В регионе с конца марта 2020 года зафиксировано 39 280 случаев заражения коронавирусом. На 100 тыс. населения приходится 1993,54 факта COVID-19.