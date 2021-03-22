Москва, , 13:12 — REGNUM В пресс-службе Первого канала подтвердили коронавирус у телеведущего Ивана Урганта. Об этом сообщает издание «Подъём».

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"У Ивана Урганта действительно диагностирован коронавирус. Поскольку ведущий чувствует себя неплохо, канал организовал ему возможность удалённого выхода в эфир», — сказали в пресс-службе.

Представители телеканала также заверили, что программа «Вечерний Ургант» будет выходить в обычном режиме.

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