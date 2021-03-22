Стокгольм, , 15:01 — REGNUM Для «Либералов» в Швеции начало оценивания учеников в четвертом классе является «решающим элементом» в их стремлении противопоставить «школу знаний» «школе пустословия». Однако интерес общественности к введению систему оценивания сразу в четвертом классе — как у преподавателей, так и у избирателей в целом — довольно слаб. Об этом в своей авторской статье написала политический обозреватель телеканала SVT Элизабет Марморштейн.

В течение почти двенадцати лет председательства Яна Бьёрклунда на посту лидера «Либералов» проставление оценок с четвертого класса было постоянным обещанием на выборах. Поэтому не стоит удивляться, когда партия спустя чуть больше года после введения оценок с шестого класса, решила пойти еще дальше.

«Школа знаний возвращается», — заявил тогдашний лидер Бьёрклунд на общенациональном собрании «Народной партии» (старое название партии) в ноябре 2013 года.

«Либералы» активно продвигают данную инициативу, полагая, что таким образом берет верх важный принцип меритократии, в то время как «красно-зеленые» в Швеции считают, что начало проставления оценок с шестого класса — вполне достаточно.