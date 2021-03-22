Новосибирск, , 13:11 — REGNUM Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал постановление о назначении заместителя начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства — начальника управления потребительского рынка города.

На эту должность переведена председатель комитета организации работ и услуг в ритуальной сфере управления потребительского рынка мэрии Новосибирска Наталья Чагина.

Согласно официальным данным, Наталья Чагина окончила Сибирскую академию государственной службы по специальности «юриспруденция». В 2011 году поступила на службу в отдел потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации Кировского района города, в 2017 году назначена начальником отдела организации работ и услуг в ритуальной сфере, председатель комитета организации работ и услуг в ритуальной сфере управления потребительского рынка.

Ранее пост начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска занял заместитель начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства — начальник управления потребительского рынка города Виталий Витухин. На этой должности он сменил уволенного Александра Люлько.

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