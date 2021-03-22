Пенза, , 13:38 — REGNUM В Пензенской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по ст. 142.1 УК РФ («Фальсификация итогов голосования») в отношении бывшего председателя участковой избирательной комиссии.

По материалам дела, 13 сентября 2020 года, в единый день голосования, при проведении выборов губернатора Пензенской области, а также дополнительных выборов депутатов Госдумы РФ седьмого созыва, в Бессоновском районе председатель участковой избирательной комиссии собственноручно внесла в 1324 неиспользованных избирательных бюллетеня (по 662 бюллетеня двух видов) заведомо ложные сведения, проставив отметку о голосовании за одного из кандидатов на выборах, и поместила их в стационарный ящик для голосования. Председатель участковой избирательной комиссии при этом знала, что в выборах в действительности приняли участие всего 204 человека.

В результате обвиняемая совместно с членами участковой избирательной комиссии, неосведомленными о противоправных действиях ее председателя, неверно произвела подсчет голосов, внеся в протокол не соответствующие действительным итогам голосования сведения, с учетом не менее 662 избирателей, фактически не прибывших и не проголосовавших на избирательном участке.

Председателю комиссии предъявлено обвинение в фальсификации итогов голосования. Следственные действий, направленные на окончание расследования уголовного дела, продолжаются.

ИА REGNUM напоминает, в сентябре 2020 года в Пензенской области по итогам выборов в губернаторы региона победил действующий глава Иван Белозерцев. Он набрал 78,72% голосов. В выборах тогда приняли участие 56,68% избирателей.

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