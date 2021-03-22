Тбилиси, , 15:18 — REGNUM В Грузии семья медсестры, которая скончалась после того, как ей сделали прививку от COVID-19, наняла адвоката Вахтанга Барамашвили, чтобы он провел альтернативное расследование причин смерти женщины. Об этом 22 марта сообщает агентство «Новости-Грузия».

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Барамашвили уже получил соответствующие документы в Первой университетской клинике (Тбилиси), где умерла медсестра. По мнению родных погибшей, она умерла якобы из-за несвоевременной помощи медицинского персонала.

«Эксперты всё изучат, и тогда я смогу больше сказать насчет конкретно этой медицинской истории. У семьи есть определенные вопросы. Это касается, в первую очередь, того, должна ли она была вообще вакцинироваться. Насколько правильно управлялся побочный эффект и насколько своевременным он был», — сказал журналистам адвокат.

Напомним, в грузинском Ахалцихе 18 марта медсестра впала в кому после того, как ей вкололи вакцину AstraZeneca. 19 марта она скончалась. По предварительной версии, причиной осложнения стала острая аллергическая реакция.

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