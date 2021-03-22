Стокгольм, , 16:29 — REGNUM С 1 апреля в Швеции станет возможным начать выставлять оценки ученикам четвертых классов. Однако, как показывает расследование журналистов SVT, интерес со стороны администраций школ, мягко говоря, слабый.

Проставление оценок уже в четвертом классе — старое предложение «Либералов», а также одна из проблем, решение которой им удалось обозначить в «Январском соглашении».

С 1 апреля 2021 года директор каждого отдельного общеобразовательного учреждения может решить, следует ли в его школе вводить оценки с четвертого класса, начиная с осеннего семестра 2021 года.

Когда журналисты SVT связались с администрациями десяти крупнейших муниципалитетов Швеции, местные власти заявили, что не знают ни одной школы в их зоне ответственности, которая планирует проставлять оценки с четвертого класса.

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