Москва, , 13:10 — REGNUM Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведёт совещание по вопросам наращивания производства вакцин, сообщает 22 марта телеканал «Россия 1».

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: альтернативы вакцинации нет — все новости»

Как передает телеканал, также на следующей неделе не исключена встреча российского лидера с лауреатами президентской премии для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства для детей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что в мире продолжается борьба за рынок вакцин от коронавируса, который оценивается в $100 млрд. Глава государства отметил, что в Москве понимают эту ситуацию, однако первоочередной задачей является вакцинация населения России.

Читайте также: Песков заявил о политизации применения «Спутника V» в Европе