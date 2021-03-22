Чебоксары, , 13:10 — REGNUM В Чувашии усиливают меры социальной поддержки категории граждан, которые относятся к детям войны. Главное изменение касается введения компенсации расходов за оказание коммунальных услуг, которое начнёт действовать с 1 июля 2021 года. Соответствующий закон подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Согласно поправкам, дети войны получат преимущество при приёме в организации социального обслуживания, им гарантируется внеочередное соцобслуживание на дому и оказание помощи в медицинских организациях.

Кроме того, в новой редакции закона «О детях войны» предусмотрена 25-процентная денежная компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг. Из бюджета будут выделяться средства на возмещение части затрат за наём и содержание жилья, капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальные услуги.

Данные изменения вступят в силу 1 июля 2021 года.

Напомним, что закон о «Детях войны» был принят в Чувашии в 2020 году, в настоящее время в нём предусмотрены льготы нефинансового характера.

Как сообщало ИА REGNUM, к детям войны относятся граждане, родившиеся с 22 июня 1927 года по 3 сентября 1945 года. В Чувашии к этой категории относятся 64,5 тыс. жителей, из них в 2020 году льготами воспользовались 800 человек.

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