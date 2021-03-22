Стокгольм, , 16:41 — REGNUM В крупнейших городах Швеции на прошедших выходных состоялись демонстрации противников ограничений. В Гражданском агентстве по чрезвычайным ситуациям Швеции уже заявили, что демонстранты представляют собой малочисленную, но «громкую» группу людей. Об этом 22 марта сообщила новостная служба SVT Nyheter.

«Когда дезинформация угрожает жизни и здоровью, функционированию общества или нашим основным ценностям, тогда возникает опасность, что нам нужно что-то делать», — заявил глава Гражданского агентства по чрезвычайным ситуациям Швеции Микаэль Тофвессон в эфире SVT.

В эти выходные Полиция Швеции разогнала три небольших демонстрации в Стокгольме, Гётеборге и Мальмё, где в общей сложности несколько сотен человек выступали против карантинных ограничений.

«Очевидно, это очень небольшая, но громкая группа, просачивающаяся в общество. Наши люди сейчас обеспокоены и недоумевают, что происходит», — добавил Тофвессон.

Читайте ранее в этом сюжете: Ограничения в Швеции вводят жителей страны в заблуждение — полиция

Читайте развитие сюжета: Угроза SARS-CoV-2: в Швеции назвали наиболее уязвимые группы населения