Киев, , 13:14 — REGNUM Глава Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо посетит Украину с двухдневным визитом. Об этом сообщила пресс-служба ЕБРР.

Чиновник намерен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром страны Денисом Шмыгалем, другими представителями правительства и деловых кругов страны.

«Обсуждения будут сосредоточены на реформах, необходимых для открытия возможностей для осуществления инвестиций ЕБРР и другими инвесторами, а также на восстановлении после пандемии», — отметили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор пресс-офиса Международного валютного фонда (МВФ) Джерри Райс назвал условия, выполнив которые Украина может получить очередной кредит.

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