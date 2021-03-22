Киев, 22 марта 2021, 13:14 — REGNUM Глава Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо посетит Украину с двухдневным визитом. Об этом сообщила пресс-служба ЕБРР.
Чиновник намерен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром страны Денисом Шмыгалем, другими представителями правительства и деловых кругов страны.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор пресс-офиса Международного валютного фонда (МВФ) Джерри Райс назвал условия, выполнив которые Украина может получить очередной кредит.
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