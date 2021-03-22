Магас, , 13:09 — REGNUM В Ингушетии число умерших от COVID-19 достигло 180 человек. Семеро из них скончались в марте 2021 года. Последний случай смерти пациента был зафиксирован 18 марта, сообщили 22 марта в федеральном оперативном штабе.

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За прошедшие сутки в республике было выявлено еще десять человек, у которых подтверждена коронавирусная инфекция. Общее число случаев заражения достигло 15 028 человек. Из них выздоровели — 13 283 пациента, в том числе два человека — за прошедший день.

В настоящее время в Ингушетии насчитывается 1565 «активных» больных. В ковидных госпиталях проходит лечение 81 пациент, в том числе с лабораторно подтвержденным диагнозом — 20 человек. В тяжелом состоянии из них — 12 пациентов, трое больных подключены к аппаратам ИВЛ.