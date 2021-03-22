Стокгольм, , 16:26 — REGNUM Полиция Швеции предупреждает, что различные правила и рекомендации, касающиеся пандемии коронавируса, становятся все труднее для понимания гражданами. Риск заключается в том, что это приводит к конфликтам внутри общества. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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В ответе на запрос правительства Швеции об изменениях в так называемом ограничительном постановлении представители Полиции сообщили, что правила становятся все более сложными, трудными для как для применения, так и для понимания.

«Мы видим, что у нас есть большой риск в обществе для проведений демонстраций, различные группы выражают свое недовольство правилами, и мы также видим, что с соблюдением правил становится все хуже и хуже», — заявил представитель ведомства Пер Энгстрём.

В Агентстве общественного здравоохранения Швеции не считают, что действующие правила являются слишком запутанными.