Калуга, , 13:20 — REGNUM В Калужской области в 2021 году на реализацию мер по безопасности дорожного движения предусмотрено 324,9 млн рублей, в том числе будет освещено более 30 км автодорог. Об этом 22 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на регионального министра дорожного хозяйства Михаила Голубева.

На автомобильных дорогах области планируется установить 10 стационарных и приобрести два мобильных комплекса фото‑ и видеофиксации, установить около трех тысяч погонных метров барьерных ограждений в Мосальском, Козельском, Бабынинском, Сухиничском, Дзержинском и Малоярославецком районах, 276 погонных метров пешеходных ограждений в Мещовском и Мосальском районах в районе школ и пригороде Калуги. Будет установлено 425 дорожных знаков с использованием алмазной пленки типа «В», с флуоресцентной окантовкой на автомобильных дорогах пяти районов области и 159 дорожных знаков индивидуального проектирования на 11 местных дорогах. На 1686 километрах будет нанесена дорожная разметка с использованием световозвращающих элементов.

Для обеспечения безопасности передвижения пешеходов и автотранспорта по территориям населенных пунктов, в том числе в местах концентрации ДТП, планируется установить элементы освещения в 26 населенных пунктах в 11 районах области.

«Это очередная наша рекордная цифра. В прошлом году мы достигли показателя 29,5 километров, раньше эта цифра составляла порядка 15−16 километров», — сказал Михаил Голубев.

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