Москва, , 13:07 — REGNUM Когда речь заходит о том, что РФ нужно отходить от платежных систем, которые контролируются Западом, то сразу возникает вопрос о том, готовы ли к этому российские регуляторы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 марта заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал соответствующее высказывание министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

«Наш министр иностранных дел абсолютно прав — глупо доверяться международным платежным системам, которые так легко используются в качестве оружия санкционных войн, — сказал Ордов. — Сегодня технология платежной системы реализуется на уровне отдельных компаний, поэтому никакой хитрости уже собой не представляет. Возможность мгновенной конвертации валют и учета транзакций уже давно заложена в базовые проекты финтех-стартапов».

Поэтому, как полагает Ордов, и психологически, и технологически почти весь мир готов отказаться от устаревших международных платежных систем, но основная проблема в другом.

«Готовы ли российские регуляторы к децентрализации, допуску криптовалют к платежным операциям, готовы ли обеспечивать «устойчивость национальной валюты»? Ответ очевиден, — сказал Ордов. — Нам так и не удалось реализовать, а теперь мы просто забыли, проект международного финансового центра в Москве, при этом китайцы имеют минимум два. Именно это мешает рублю стать резервной валютой и валютой международной торговли».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что для снижения санкционных рисков как России, так и Китаю необходимо укреплять свою самостоятельность, в частности отойти от использования западных международных платёжных систем и искать альтернативу доллару.

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