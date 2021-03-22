Челябинск, , 13:07 — REGNUM В Челябинской области 22 марта сошёл с рельсов локомотив, который вёз состав с углём. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Инцидент произошёл на 338 километре перегона Буранная — Гумбейка. По данным ведомства, оказались повреждены стыковые болты. Других повреждений нет. Пострадавшие и задержки поездов отсутствуют.

Как сообщает Уральское следственное управление на транспорте, с рельсов сошла колёсная пара. Сейчас по факту аварии идёт процессуальная проверка.