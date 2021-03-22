Москва, , 13:07 — REGNUM В настоящее время продолжаются попытки не допустить использования российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» на территории Евросоюза. Об этом сегодня, 22 марта, круглом столе по теме «Россия — Европа: реалии и перспективы» в комитете Госдумы по международным делам заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

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По его словам, сложившаяся в Евросоюзе ситуация вокруг вакцины «Спутник V» показательна.

«Мы видим, что попытки не допустить использования «Спутника V» на территории Евросоюза продолжаются», — добавил дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что российская противокоронавирусная вакцина «Спутник V» совершенно не нужна странам ЕС, так как на европейском континенте одобрены уже четыре других вакцины. Кроме того, по его словам, у России проблемы с производством вакцины.

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Напомним, к применению на территории Евросоюза одобрены вакцины производства Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson. Однако некоторые страны — члены ЕС разрешили использование на своей территории российской вакцины «Спутник V» в обход её одобрения ЕМА. В частности, так поступили Венгрия и Словакия.

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