Вашингтон, , 13:08 — REGNUM Американская компания SpaceX собирается 24 марта вывести на околоземную орбиту еще 60 микроспутников для интернет-сети Starlink. Об этом 22 марта сообщает интернет-портал Spaceflight Now.

Уточняется, что намеченный вывод спутников в космос станет уже четвертым в нынешнем месяце.

«Старт ракеты-носителя Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) намечен на 04:58 по времени Восточного побережья США (11:58 мск). Это будет уже 23-й по счету вывод в космос 60 спутников для орбитальной сети Starlink, принадлежащей SpaceX», — говорится в сообщении.

При этом сначала данный пуск был намечен на 21 марта, а затем перенесен на 22 марта и теперь — на 24 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что запущенный с космодрома Байконур южнокорейский спутник дистанционного зондирования Земли CAS500−1 успешно выведен на целевую орбиту.