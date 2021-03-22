Красногорск, , 13:07 — REGNUM Первый современный госпиталь для детей планируют построить в Подмосковье. Об этом 22 марта сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании правительства Московской области.

По его словам, сдать объект в эксплуатацию планируется к 2024 году. Причем строительство этого учреждения носит для региона актуальный характер — сейчас в ряде случаев детей приходится направлять из Подмосковья на лечение в другие регионы.

«Мы начинаем в Подмосковье строительство первой большой современной детской больницы, госпиталя по 28 профилям. Она должна быть построена оперативно и оснащена современным оборудованием и специалистами. Через три года, я думаю, мы увидим временную детскую больницу, где все детки до 18 лет могут получать квалифицированную современную помощь. Сейчас мы вынуждены перенаправлять на лечение в другие города», — отметил глава региона.

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