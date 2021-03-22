Вашингтон, , 13:06 — REGNUM Американская компания Chinook представила компактный кемпер Summit ручной сборки. Об этом сообщается на сайте компании.

Автодом Chinook Summit Chinookrv.com

Попасть внутрь кемпера можно с места водителя или переднего пассажира, а также через заднюю дверь. Это в значительной степени влияет на планировку.

В компании позиционируют Summit, как самый удобный автодом в модельной линейке марки. Машина собрана на базе Mercedes-Benz Sprinter. Длина автомобиля составляет 7240 мм, а площадь жилой зоны — 18,6 кв. м.

В автодоме имеются: два дивана, которые могут складываться в двуспальную кровать, рукомойник, плита, а также ванная с душем. Резервуар с водой для кемпера вмещает 136 литров. Кроме того, есть ещё 109-литровый запас технической воды и канализационный бак на 109 литров.

Стоимость автодома пока не сообщается.

Напомним, компания Chinook была создана в 1938 году. Называлась она тогда Mair & Son, Inc. Наиболее известные модели были собраны автопроизводителем в 1990-х и 2000-х годах. Автодома Chinook имеют небольшие размеры, лёгкий кузов из стекловолокна и эргономичную планировку.

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