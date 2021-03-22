Омск, , 13:02 — REGNUM В связи с тем, что учащимся из-за рубежа разрешили вернуться в Россию на учёбу, вузы Омской области готовятся к возвращению 4,5 тысячи иностранных студентов очной формы обучения. Об этом ИА REGNUM сообщили 22 марта в областном правительстве.

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Продолжить обучение в России могут студенты из 25 стран, которые признаны благополучными по эпидпоказателям.

Добавим, 1100 иностранных студентов омских вузов не покидали регион в период пандемии.

«Ожидается прибытие порядка 4,5 тысячи иностранных студентов, прежде всего, из Республики Казахстан», — отметила первый замминистра образования Омской области Инна Елецкая.

По её словам, обязательным является ПЦР-тест на COVID-19, соблюдение карантина, ряд других требований.

Областному министерству образования поручено совместно с Роспотребнадзором обеспечить надлежащий контроль ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 22 марта в Омской области коронавирус выявлен у 42 963 человек.

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