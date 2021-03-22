Джакарта, , 13:02 — REGNUM Индонезийско-сингапурская граница будет открыта в ограниченном порядке, сообщает Antara.

Министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно заявил, что ограниченное открытие границ с безопасными коридорами для путешествий начнется во время празднования Дня Картини 21 апреля 2021 года.

Министр напомнил бизнесменам, чтобы они не впадали в излишнюю эйфорию.

В качестве начального этапа поддержки ограниченного открытия границы тысячи работников сферы туризма в провинции Батам привили от коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, в министерстве иностранных дел Индонезии заявили, что соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве с Южной Кореей открывает новые возможности для сотрудничества.

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