Джакарта, 22 марта 2021, 13:02 — REGNUM Индонезийско-сингапурская граница будет открыта в ограниченном порядке, сообщает Antara.
Министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно заявил, что ограниченное открытие границ с безопасными коридорами для путешествий начнется во время празднования Дня Картини 21 апреля 2021 года.
Министр напомнил бизнесменам, чтобы они не впадали в излишнюю эйфорию.
В качестве начального этапа поддержки ограниченного открытия границы тысячи работников сферы туризма в провинции Батам привили от коронавируса.
Как сообщало ИА REGNUM, в министерстве иностранных дел Индонезии заявили, что соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве с Южной Кореей открывает новые возможности для сотрудничества.
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