Москва, , 13:02 — REGNUM Предав собственных избирателей, президент Украины Владимир Зеленский теперь в попытке угодить украинским националистам хочет затмить своей деятельностью своего предшественника. Об этом 22 марта заявил украинский общественный деятель Александр Скубченко на телеканале «Россия 24».

«Радикалы нагрузили Зеленского красными линиями, и уже к осени 2019 года это стал совершенно другой Зеленский», — заявил Скубченко.

«Когда мы его избирали, он говорил, что является приговором Порошенко. Все думали, что он приговор всему тому плохому, что творил Порошенко. Но сегодня Зеленский пытается убедить нас, что приговор был не тому, что Порошенко делал, а потому что Порошенко был недостаточный патриотом, был слишком мягким в отношении того, что он делал», — указал он.

20 марта в Киеве протестующие забросали офис президента Украины Владимира Зеленского петардами и испортили фасад здания нецензурными надписями. Помимо прочего, они разбили окна в здании и облили краской центральный вход.

Акция протеста была связана с приговором Сергею Стерненко, который получил семь лет и три месяца лишения свободы по обвинению в похищении пророссийского политика.