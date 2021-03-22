Салехард, , 13:00 — REGNUM В правительстве Ямала новое назначение. Директором департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО назначен Денис Напольских, сообщает пресс-служба главы региона.

Денис Напольских является уроженцем Кировской области. Окончил Сибирскую государственную автомобильно-дорожную академию по специальности «Мосты и транспортные тоннели». Трудовую деятельность он начал в 2003 году в Перми, принимая участие в строительстве Камского моста. С 2006 года работал в АО «Мостострой-11», где прошёл путь от мастера строительных и монтажных работ до заместителя директора по производству.

Отмечается, что под управлением Дениса Напольских был организован поточный метод работ при строительстве Крымского моста, Олимпийских объектов в Сочи, участков автомобильных дорог Московского малого кольца, дороги Владивосток — Находка — порт Восточный, моста через реку Енисей и других объектов.