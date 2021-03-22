Москва, 22 марта 2021, 12:59 — REGNUM Онлайн-переговоров между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Джо Байденом 22 марта не планируется. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Да, сегодня нет такого в планах [у президента РФ]», — сказал Песков.
По его словам, со стороны администрации президента США «не было готовности» провести соответствующие переговоры.
Ранее президент РФ Владимир Путин предложил американскому лидеру Джо Байдену провести публичные онлайн-переговоры 19 или 22 марта.