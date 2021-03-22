Новосибирск, , 12:58 — REGNUM В Новосибирске с 23 по 25 марта ожидается до +3 °С, мокрый снег. Таков прогноз Западно-Сибирского гидрометцентра.

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Так, завтра, 23 марта, температура ночью составит −2…−4 °С, днём +1…+3 °С, ветер юго-западный 3−8 м/с, мокрый снег, на дорогах гололедица. В среду, 24 марта, в городе ночью ожидается −6…−8 °С, днём −1…+1 °С, ветер южный с переходом в северо-западный, ночью 4−9 м/с, днем 6−11 м/с, местами порывы до 16 м/с, небольшой мокрый снег.25 марта ночью прогнозируется −5…−7 °С, днём −1…+1 °С, ветер юго-западный 5−10 м/с, ночью местами порывы до 15 м/с, небольшой снег.