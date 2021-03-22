Тбилиси, , 13:00 — REGNUM Крупнейшую в Грузии оппозиционную партию «Единое национальное движение» (ЕНД) нельзя отделить от экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом 22 марта сообщил член политсовета ЕНД Гия Барамидзе на своей странице в соцсети Facebook.

По мнению Барамидзе, президент России Владимир Путин якобы пытался отстранить бывшего грузинского лидера от политики, но этого не получилось.

«Говорю ко вниманию всех партнеров, друзей или врагов, Михаил Саакашвили и «Национальное движение» неразделимы, он является основателем и лидером нашего движения. Путин до сих пор не смог убрать его из политики, и никто не может этого сделать, пока он жив», — написал Барамидзе.

Он добавил, что ЕНД якобы поддерживают более 1 млн жителей Грузии, которых объединила идея создать «демократическое государство».

Напомним, ЕНД была создана в Грузии в 2001 году. В результате «революции роз» эта партия и возглавлявший ее Саакашвили пришли к власти в стране в 2004 году. В 2012 году ЕНД уступила большинство в парламенте партии «Грузинская мечта».

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