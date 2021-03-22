Москва, , 12:57 — REGNUM Бывший главный тренер московского «Торпедо» Сергей Игнашевич после своей отставки поблагодарил руководство и болельщиков клуба. Об этом 22 марта он написал в Instagram.

«Хочу, прежде всего, поблагодарить Елену Еленцеву и Романа Авдеева за совместную работу и бесценный опыт! Большое спасибо всем футболистам, персоналу и сотрудникам клуба за профессионализм и помощь! Спасибо всем болельщикам «Торпедо» за горячую поддержку и, конечно, терпение!» — написал Игнашевич.

Он отметил, что завершил сотрудничество с «Торпедо» по обоюдному согласию сторон. Он также выразил надежду, что в ближайшем будущем команда выйдет в премьер-лигу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Игнашевич покинул пост главного тренера «Торпедо», который занимал с лета 2019 года. В настоящее время команда занимает шестое место в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), на счету команды 54 очка в 31 матче.

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