Москва, , 12:58 — REGNUM Председатель партии «Коммунисты России» и зампредседателя Законодательного собрания Ульяновской области Максим Сурайкин обвинил членов КПРФ в «прислуживании олигархам и предательстве коммунистических идеалов». Об этом пишет сегодня, 22 марта, Правда.ru в статье, полный текст которой предлагаем вашему вниманию.

«Сурайкин подверг острой критике участие членов КПРФ в форуме «Муниципальный депутат», организованном «Открытой Россией» Михаила Ходорковского. Активное заигрывание «зюгановцев» с олигархами, а также продажа им мандатов и мест в партсписках уже вызвали многочисленные расколы в рядах КПРФ и привели к массовому оттоку партактива.

«Это просто удар по всем левым силам, по коммунистическому и патриотическому движению. Невозможно согласиться с тем, чтобы коммунисты заседали рядом с прислужниками олигархов, с теми, кто живет на деньги Ходорковского. Ходорковский и ему подобные безнаказанно грабили и убивали в 90-е годы по всей стране, присваивали общенародную собственность. Участием в прозападном шабаше верхушка КПРФ подставляет не только другие левые партии, но и свой актив, рядовых коммунистов на местах», —заявил Сурайкин.

Сам Сурайкин, к слову, был активным членом КПРФ с 1996 по 2004 годы. Он работал секретарем Кировского райкома Москвы и руководил молодежной секцией компартии в столице, избирался членом московского горкома и даже был кандидатом в члены ЦК КПРФ. По словам Сурайкина, в 2004 году он и другие будущие «Коммунисты России» вышли из КПРФ в знак протеста против альянса, который лидер компартии Геннадий Зюганов заключил с олигархами Борисом Березовским и Михаилом Ходорковским. Сурайкин тогда прямо обвинил бывших однопартийцев в том, что они включили в партийный список на думских выборах-2003 «представителей олигархических кланов».

С 2003 года КПРФ также тесно сотрудничала с крупным бизнесменом Геннадием Семигиным. В декабре того же года, не будучи даже членом партии, он прошел в Госдуму IV созыва от КПРФ как одномандатник. До этого Семигин шел на выборы в парламент III созыва в федеральном партсписке КПРФ.

Еще один состоятельный спонсор КПРФ — руководитель агрохолдинга «Совхоз имени Ленина» Павел Грудинин, которого партия выдвигала как своего кандидата в Президенты России. Его личное состояние оценивается по меньшей мере в 10 млрд рублей. В 1995 году на базе крупнейшего производителя клубники Подмосковья — совхоза имени Ленина, владеющего примерно 2 тыс. га земли около МКАД — Грудинин создал одноименное ЗАО. Олигарх распродает участки «золотой» землибывшего совхоза. Причем по документам сделки проводятся намного ниже рыночной стоимости. Например, в 2018 году, коммунист продал землю возле МКАД аффилированной с ним же компании «ТТ Девелопмент» в 37 раз ниже рынка. На этом фоне у «красного» олигарха вдруг обнаруживались счета с крупными суммами в иностранных банках — австрийском LiechtensteinischeLandesbank AG и швейцарском UBS Switzerland AG. Также известно, что деньги за рубеж Грудинин выводил через белизский офшор Bontro LTD.

Но Ходорковский — пожалуй, самый щедрый спонсор компартии, с которым КПРФ поддерживала контакт через доверенных лиц даже в период его тюремного заключения. На думских выборах 2003 года нефтедобывающая компания «ЮКОС» вложила 20 млн долларов в предвыборную кампанию КПРФ. За это Зюганов провел в парламент по спискам компартии ближайшего соратника Ходорковского — председателя совета директоров «ЮКОС» Сергея Муравленко и главу информационного управления «ЮКОС» Алексея Кондаурова. Муравленко, занимавший в 2004 году 73 строчку в списке богатейших бизнесменов России с состоянием в 340 млн долларов, был депутатом ГД от КПРФ с 2003 по 2016 годы.

Взаимовыгодные финансово-политические отношения Ходорковского с коммунистами подтверждал в интервью газете «Financial Times» и давний приятель и деловой партнер олигарха — сопредседатель незарегистрированной оппозиционной «Партии народной свободы» Михаил Касьянов.